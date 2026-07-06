Juanma Romero

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Pérez LLorca asiste a la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado en Soneja

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado un mensaje de concienciación a toda la población valenciana ante la ola de calor decretada para los próximos días y el riesgo de incendios forestales, al tiempo que ha solicitado “máxima precaución y colaboración con los consejos y las recomendaciones de los organismos oficiales”.

Así lo ha destacado tras la reunión de coordinación mantenida en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Soneja para hacer seguimiento de la evolución del incendio forestal declarado el domingo en este término municipal y del que el president ha informado que “en estos momentos no está perimetrado”.

En referencia al incendio forestal de Soneja, ha explicado que esta mañana se han reincorporado 16 medios aéreos a las tareas de extinción y ha destacado que “aunque en estos momentos las condiciones meteorológicas son bastante buenas, la previsión es que a partir de las 11 de la mañana empeoren por la ola de calor”.

El jefe del Consell ha informado que finalmente fueron 41 personas alojadas ayer en el Seminario de Soneja, y ha asegurado que “de momento no se va a poder volver al municipio”. En este sentido, ha solicitado esperar a “la evolución del incendio en las próximas horas y a las previsiones meteorológicas”.

En torno a 300 efectivos están actuando para sofocar el incendio forestal en el que participan bomberos forestales de la Generalitat, del consorcio de Castellón y València, bomberos municipales de Castellón, UME, policía de la Generalitat, personal de Medio Ambiente, personal sanitario, Guardia Civil, Protección Civil, entre otros, además de cerca de un centenar de vehículos. Más información