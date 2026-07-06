Juanma Romero

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El Polideportivo Parc Central inaugurará sus instalaciones en septiembre

En el mes de septiembre abrirá el nuevo Polideportivo de Russafa, ubicado en la nave 1 del Parc Central, un edificio histórico protegido que data de 1917 y que se ha convertido en un centro deportivo municipal. En total se han invertido 7,5 millones de euros, de los que 3 millones son fondos europeos, y que estará dotado de una pista polideportiva de 45x25 metros, 3 salas deportivas para musculación y actividades, 1 zona de aguas e hidroterapia y vestuarios diferenciados para cada zona del centro.

La planta baja del edificio acogerá la piscina climatizada, spa, sauna, baño turco, pista polideportiva y una sala deportiva. En la primera planta habrá dos salas deportivas más dedicadas a la musculación y a actividades y las dependencias administrativas del centro. Una pequeña nave anexa servirá de acceso principal y ofrecerá un servicio de cafetería mientras que en el sótano se encontrarán las instalaciones para la producción centralizada de la climatización y el agua caliente, todo con un sistema de geotermia que reducirá el consumo de energía y aumentará el ahorro energético del centro.

La Junta de Gobierno Local del pasado 3 de julio adjudicó la concesión de la gestión de la instalación a la empresa Trecet por un período de tres años sin prórroga. Desde estos momentos y, hasta la puesta en marcha de la instalación, el Ayuntamiento organizará jornadas de puertas abiertas y actividades piloto para que los vecinos y vecinas de Russafa conozcan las instalaciones, para probar los servicios y testar la demanda deportiva del barrio. Más información