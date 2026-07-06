Penélope Maestro

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La segunda ola de calor llega con temperaturas estratosféricas y riesgo extremo de incendios

La segunda ola de calor del verano, y el segundo episodio de este tipo en apenas dos semanas, ya atraviesa toda España y obliga a activar avisos por temperaturas hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época y, a su vez, por un riesgo de incendios extremo en gran parte del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que este episodio, que arrancó oficialmente el domingo, alcanzará su punto álgido alrededor del martes y se alargará hasta como mínimo el jueves.

Si los pronósticos se confirman, en los próximos días se podrían registran máximas por encima de los 42 grados en varios puntos del país y mínimas que podrían no bajar de los 30.

Ya se han activado avisos de nivel rojo por temperaturas extremas en la depresión central de Lleida, el litoral sur de Valencia y la ribera del Ebro en Zaragoza.

Las autoridades piden extremar precauciones ante un episodio que podría suponer un riesgo tanto para las personas, especialmente para los colectivos más vulnerables, como para el medio ambiente, por el riesgo de las altas temperaturas y la sequedad del suelo contribuyan a la aparición de posibles fuegos forestales.