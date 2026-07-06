Juanma Romero

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Valencia licita el proyecto de recuperación de los huertos de Sociópolis

Juanma Romero

El Ayuntamiento de Valencia ha sacado a licitación el proyecto de ejecución de las obras de reparación de los huertos urbanos de Sociópolis. La Junta de Gobierno Local ha abierto el procedimiento para contratar las obras de ejecución de este proyecto, en la pedanía de La Torre, cuyo objetivo es reparar y recuperar los huertos urbanos, que se vieron gravemente afectados por la dana que afectó a la comarca en octubre de 2024.

El proyecto sale a licitación con un presupuesto de 5,6 millones de euros (concretamente, 563.170,78 euros, IVA incluido) y un plazo previsto de siete meses. Se trata por tanto de un proyecto plurianual, que afectará a los ejercicios de 2026 y 2027, y cuyas obras están financiadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según el proyecto básico y de ejecución aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de marzo.

Los huertos urbanos de Sociópolis quedaron gravemente afectados por la riada del 29 d’octubre de 2024. El Consell Agrari de València, CAV, encargó un análisis exhaustivo del suelo a un laboratorio especializado para comprobar el estado en el que se encontraba.

Dicho estudio concluyó que los niveles de metales se encontraban dentro de los valores normales y confirmaban que el terreno seguía siendo apto para el cultivo. No obstante, se efectuó también una evaluación técnica complementaria sobre la presencia de hidrocarburos, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad de los usuarios y usuarias y del entorno antes de autorizar cualquier actividad agrícola