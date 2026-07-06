Juanma Romero

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El VBC congela el precio de sus abonos para la campaña 2026/27

El Valencia Basket lanza este lunes su campaña de abonos 2026-27, un año histórico en el que la entidad celebra su cuarenta aniversario. Comienza, pues, el que será el segundo año de vida en el Roig Arena. El espectacular recinto albergará de nuevo todos los duelos taronja tras la histórica temporada 25-26 y el Club ha decidido no subir las tarifas del abono, a excepción de las zonas VIP con respecto al año de apertura.

La campaña comienza con la renovación de los abonados actuales, la posibilidad de mejora en función de la disponibilidad y continuará con la venta preferente a Amics Taronja antes de abrir la venta libre.

Tras un año histórico con cifras de asistencia de récord, con más de 12.400 personas de media en partidos masculinos y 4.200 en partidos femeninos, el Club ha decidido premiar el compromiso de la gente con un 10% de descuento en la renovación de su abono. Esta medida hará que los que ya contaron con descuento en el paso de la Fonteta al Roig Arena, tampoco paguen más esta temporada.

Este descuento por la asistencia se mantendrá de cara al futuro, aunque para la próxima temporada, pasará a ser individual. Cualquier abonado masculino o femenino que acuda al 80% de los partidos tendrá un 10% de descuento al renovar su abono, así como los que acudan al 70% de los encuentros globales si se tienen los dos abonos.

Valencia Basket ofrece dos tipos de abono: masculino y femenino, así como un descuento en caso de adquirir los dos. Todos ellos otorgan un asiento específico (que no tiene por qué ser el mismo en masculino y femenino adquiriendo ambos) para la totalidad de los partidos que el club disputa como local. A diferencia de otros clubes, Valencia Basket no cobra entrada por eliminatorias finales de ninguna competición.