Penélope Maestro

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Un verano de récord de empleo en España

Penélope Maestro

España vivirá el verano con más empleo de su historia, con casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado.

Y es que, la campaña de verano de 2026 llega con cifras históricas para el mercado laboral español. Las empresas aceleran ya la contratación para cubrir la fuerte demanda de personal entre junio y septiembre, especialmente en sectores vinculados al turismo, la hostelería, el comercio y el entretenimiento.

Un dato que refleja el buen momento del empleo estacional. Tras varios años de recuperación y crecimiento sostenido, el verano se consolida como uno de los grandes motores laborales del país, impulsado por la llegada masiva de turistas, el auge de los festivales y el incremento del consumo en destinos vacacionales.

La cifra prevista para este año supera ampliamente los niveles prepandemia y prácticamente duplica los registros de hace una década. En 2014 apenas se firmaron algo más de 383.000 contratos estivales, mientras que en 2026 el volumen rozará los 800.000, el mayor dato de toda la serie histórica.

Y es que el verano se convierte en el gran motor del empleo.