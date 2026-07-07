LevanteTV / David García Sebastiá

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Aviso rojo por calor extremo este miércoles en València

La ola de calor continuará intensificándose este miércoles en la provincia de València, donde la situación meteorológica se agrava con la activación del primer aviso rojo por temperaturas extremas. El episodio, que se prolongará al menos hasta el jueves, dejará un ambiente sofocante y no se descarta la aparición de tormentas secas o con escasa precipitación.

La jornada estará marcada por el predominio de los cielos despejados y el ambiente soleado en toda la provincia. No obstante, durante la segunda mitad del día crecerá la nubosidad de evolución, especialmente en el interior, donde podrían registrarse algunos chubascos y tormentas de forma puntual.

Las temperaturas volverán a situarse en valores muy elevados. De forma generalizada, las máximas rondarán los 38 grados en buena parte de la provincia, aunque en el sur de València los termómetros podrán alcanzar entre 41 y 42 grados, convirtiéndose en una de las zonas más afectadas por este episodio de calor extremo.

Ante estas previsiones, se recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

La previsión confirma que la ola de calor seguirá dejando temperaturas excepcionalmente altas en la provincia de València, donde el calor continuará siendo el gran protagonista durante los próximos días.