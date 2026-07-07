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El Ayuntamiento de Valencia regalará gafas para observar el eclipse

València se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo, el eclipse total de sol que será visible el próximo 12 de agosto. La ciudad es uno de los lugares privilegiados de España desde donde se podrá contemplar el fenómeno en su totalidad.

El Ayuntamiento está coordinando un dispositivo especial aprobado por la Junta Local de Protección Civil, en el que se prioriza de manera especial la seguridad de las personas.

De hecho, el dispositivo coordina los distintos servicios municipales encargados de garantizar la seguridad, la movilidad y la atención ciudadana durante una jornada en la que se espera una elevada afluencia de personas y el refuerzo de los efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios, limpieza y transporte público.

Dentro de este operativo, el Ayuntamiento de València, a través de València Sostenible, ha puesto en marcha una campaña de información y sensibilización sobre la necesidad de proteger la vista a la hora de disfrutar del eclipse, y que incluye el reparto de gafas homologadas. Las personas que acudan a conocer dos de los espacios municipales dedicados a la sostenibilidad: la Oficina de l'Energia y el Observatori del Canvi Climàtic, podrán hacerse, de manera totalmente gratuita con una gafa homologada para la observación segura del eclipse.

La campaña prevé la entrega de una gafa por persona, hasta agotar existencias, a todas aquellas personas que visiten cualquiera de estos centros para conocer los servicios gratuitos que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía durante todo el año en materia de ahorro energético, eficiencia y sostenibilidad.