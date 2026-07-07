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Los biomarcadores: las señales que dicen la edad real de una persona

¿Y si te dijeran que tu cuerpo puede tener más… o menos años que los que aparecen en tu DNI?

La edad biológica mide cómo está envejeciendo realmente el organismo. Y no siempre coincide con la edad cronológica.

Para calcularla, los científicos analizan biomarcadores. Son señales que se obtienen en análisis de sangre, pruebas físicas o incluso del ADN. Estos indicadores revelan cómo funcionan nuestras células y órganos.

Factores como la alimentación, el ejercicio, el descanso o el estrés pueden hacer que esa edad biológica avance más rápido… o más despacio. Aunque todavía no existe una prueba perfecta, estos marcadores ayudan a conocer mejor nuestro estado de salud y a detectar antes posibles riesgos, con el objetivo de favorecer un envejecimiento más saludable.