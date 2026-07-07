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La Diputació de València promueve la campaña veraniega `Cine en las Playas´

El programa Cine en las Playas de la Diputació de València llegará este verano a 23 playas de la provincia y ofrecerá un total de 46 proyecciones nocturnas.

La nueva edición del programa estival de la corporación provincial, que desarrolla el área de Turismo en colaboración con los ayuntamientos participantes, se celebrará del 9 de julio al 28 de agosto en la playa interior de Playamonte (en Navarrés) y en estos municipios y entidades locales costeras: Alboraya, Bellreguard, Canet d’en Berenguer, Cullera, Daimús, El Perelló, el Puig de Santa Maria, la Pobla de Farnals, Gandia, Mareny de Barraquetes, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Miramar, Oliva, Piles, Puçol, Sagunto, Sueca, Tavernes de la Valldigna y Xeraco.

Las proyecciones nocturnas se complementarán previamente, por la tarde, con la celebración de talleres infantiles, creativos y juegos vinculados a la promoción turística de la provincia, de 18 a 20.30 horas, así como con actividades de animación relacionadas con los atractivos turísticos de la provincia de Valencia, su patrimonio cultural y natural.

Además, cerca del lugar de proyección se ubicará un punto de información para promocionar entre el público la sesión de cine del día y las propuestas turísticas que ofrecen los municipios valencianos este verano, tanto en la costa como en el interior.