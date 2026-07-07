Super Running viaja esta semana a Montserrat y Sollana, localidades con gen corredor

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero a Levante Televisión.

En la edición de esta semana el espacio runner se va a marchar a dos localidades con una gran tradición en el ámbito corredor, Montserrat y Sollana.

Así, Super Running hablará de la 11ª edición de la 10K Montserrat. La prueba está adscrita dentro del Circuit de Carreres Populars de l´Horta Sud y se celebrará el próximo 31 de julio. Con un trazado prácticamente de asfalto, salvo algún punto de tierra, la carrera presenta algún desnivel que lo hace especialmente motivador para los atletas. Montserrat goza de un gran prestigio ya que es conocido el hecho de que cuida mucho la bolsa del corredor, los puntos de avituallamiento y por supuesto, la medalla finisher, que recogen todos aquellos que cruzan la línea de meta.

Por otro lado, el programa se desplazará hasta Sollana, localidad que aguarda la celebración este próximo sábado 11 de julio de la 39 edición de su Volta a Peu. Esta carrera, que es una de las más longevas de la comarca se encuentra dentro del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera. Con un trazado de 8 kilómetros, la prueba se integra totalmente por el municipio. Al margen de la prueba absoluta, los más pequeños también tienen la oportunidad de tomar parte en las carreras infantiles.

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En el apartado de actualidad, Super Running destacará que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha anunciado los primeros nombres de la élite internacional que peleará por ambiciosos objetivos el próximo 6 de diciembre. Al regreso de Yomif Kejelcha a Valencia para correr su segundo maratón tras su excelente debut en Londres (1:59:41) se une el de su compatriota Fotyen Tesfay (2:10:52). Ambos son poseedores actualmente de la segunda mejor marca mundial masculina y femenina, serán los grandes favoritos de una lista que incluye otros grandes protagonistas.