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El Valencia CF oficializa el fichaje de Sato para las próximas cinco temporadas

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el FC Tokyo para el traspaso de Ryunosuke Sato.

El futbolista de 19 años (Nishitokyo, 16/10/2006) firma un contrato con una vinculación para las próximas 5 temporadas, hasta 2031, y se convertirá en el primer jugador japonés en vestir la camiseta del primer equipo masculino.

Capaz de desenvolverse en distintos perfiles del centro del campo, tanto partiendo hacia adentro desde el perfil izquierdo, como en la derecha o acelerando el juego de ataque en posiciones interiores, Sato destaca por su versatilidad, rapidez, capacidad asociativa y habilidad técnica para superar a rivales, especialmente en espacios reducidos.

Formado en la academia del FC Tokyo, una de las más prestigiosas del país, en 2023 se convirtió con tan solo 16 años en el jugador más joven de la historia del club en debutar con el primer equipo. Desde entonces, el nuevo jugador del Valencia CF se ha consolidado como uno de los mayores talentos emergentes en el fútbol asiático.