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Valencia se moviliza con la ola de calor

El Ayuntamiento de València ha activado todos los recursos y servicios municipales ante la ola de calor que afecta a la ciudad y para proteger a la ciudadanía, unos recursos que se mantendrán activos mientras la situación lo requiera.

Así, el consistorio ha puesto en marcha esta mañana los once cañones de agua fijos de El Saler para refrescar la zona verde, proteger a la población que reside y humedecer la vegetación.

La Concejalía de Educación ha enviado un correo a todos los centros escolares que tienen autorizadas escuelas de verano para que trasladen a el interior todos las actividades al aire libre y eviten que el alumnado salga al patio. Igualmente, Deportes ha suspendido también todas las actividades al aire libre que estaban previstas.

La ciudad dispone también de una amplia red de 39 refugios climáticos distribuidos por los diferentes barrios y pedanías de València, integrada por equipamientos municipales y espacios públicos preparados que ofrecen confort térmico y protección ante el calor extremo, especialmente a las personas más vulnerables.

Para aquellas personas que van por la calle, València dispone de 77 fuentes urbanas PUSDAR (puntos de suministro de agua declorada para el llenado de botellas de uso personal), un servicio gratuito del Ayuntamiento de València que ofrece agua potable filtrada y refrigerada a toda la ciudadanía.

Las piscinas municipales organizan también diferentes actividades acuáticas como matronatación, natación preescolar, aquagym, natación escolar y natación para adultos, con un total de 2.406 plazas.

El Centro de Atención a las Emergencias Sociales, CAES, de València, en la calle de Santa Cruz de Tenerife, ofrece también atención y asistencia social ante la ola de calor.

Igualmente el programa València + Segura, que pretende reforzar la resiliencia de la ciudad ante las emergencias, también aborda las olas de calor y la prevención de incendios y pone a disposición de la ciudadanía una serie de acciones y consejos que seguir ante las altas temperaturas o los incendios forestales.