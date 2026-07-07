LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Xavi Albert, nuevo entrenador del Valencia Basket

Xavi Albert (Valencia, 17/07/1987, 38 años) ha sido el elegido para ponerse al frente del Valencia Basket para las próximas dos temporadas después de tres campañas como técnico ayudante del conjunto profesional masculino. No será la primera experiencia de Albert en el primer asiento del banquillo taronja, ya que tuvo que hacerse cargo de esta posición en la recta final de la temporada 2023-24 durante once partidos, asegurando la posición de cabeza de serie en la Liga Regular en las últimas jornadas de aquel curso.

Con este nombramiento, Valencia Basket hace una apuesta por la continuidad de una identidad clara y un estilo de juego muy definido dándole la oportunidad al ayudante principal del cuerpo técnico de las últimas temporadas. Y se mantiene fiel a su filosofía de apostar por el talento salido de L’Alqueria del Basket cuando se encuentre preparado, cerrando el círculo de un técnico que ha ido creciendo y destacando en las categorías de formación y en las de la selección española con su nombramiento como entrenador jefe del primer equipo masculino.

Xavi Albert cuenta con una importante experiencia en los banquillos pese a estar a unos días de cumplir 39 años.

El 5 de abril de 2024, tras la destitución del Álex Mumbrú, Xavi asumió el cargo de primer entrenador y se estrenó con un triunfo en la Fonteta ante el Baskonia por 111-101. Su trayectoria en acb le llevó a ganar cinco de los últimos siete partidos de la Liga Regular acb para alcanzar la cuarta posición al final de la primera fase de la competición. Y realizó su estreno en la EuroLeague en la pista del Partizan Mozzart Bet Belgrade.

Después de esta experiencia, volvió a asumir el rol de entrenador ayudante, en esta ocasión de Pedro Martínez. Dos temporadas en las que, como parte del staff, ha podido seguir trabajando esa propuesta de baloncesto que siempre ha intentado ir plasmando en todos sus equipos.