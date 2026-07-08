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Camps insiste en la celebración de un Congreso Regional

El expresident de la Generalitat Franciso Camps ha señalado este miércoles que la gestora del PP de la Comunitat Valenciana desaparecerá el próximo 14 de julio al cumplirse seis meses desde su creación, ha dicho citando los estatutos, por lo que ha insistido en la celebración de un congreso autonoómico que termine con la absoluta anomalía del partido. Camps ha pedido a la dirección nacional del partido que no deje inerme, sin estructura ni organización al PP de la Comunitat.

Camps se ha mostrado convencido de que tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el secretario general del partido, Miguel Tellado, cumplirán los estatutos y convocarán el congreso del PPCV en lugar de nombrar directamente al candidato.