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Las cerezas, protagonistas de esta semana en `CONSUM – Alimentación Saludable´

Carlos Monsonís, coordinador académico de GASMA, propone diferentes platos con las cerezas como ingrediente destacado

Carlos Monsonís, coordinador académico de GASMA, propone diferentes platos con las cerezas como ingrediente destacado / Levante TV

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LevanteTV

Juanma Romero

Valencia

`CONSUM – Alimentación Saludable´ llega esta semana a Levante TV, Información TV y Medi TV con una nueva entrega en donde las cerezas son las protagonistas.

Y es que son una de las frutas más típicas de esta época del año. Aunque su consumo se remonta a la época de los griegos y los romanos, se extendió rápidamente hasta llegar a España, donde actualmente se cultiva en muchas zonas.

En el programa se conocerán un poco más las diferentes variades que existen, así como los beneficios y propiedades que aportan entre las que destaca principalmente el contenido en flavonoides, presente principalmente en la pulpa, que tienen acción antioxidante y ayudan a retrasar el envejecimiento celular y la aparición de enfermedades degenerativas.

El espacio ayudará a saber elegir cuando vayamos a comprarlas, así como el momento óptimo para consumirlas y su mejor conservación.

El programa cuenta con la colaboración de GASMA y en el capítulo de esta semana Carlos Monsonís, coordinador académico de GASMA, será el encargado de proponer diferentes platos y propuestas culinarias con las cerezas como ingrediente destacado.

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En Levante TV el programa se podrá ver este viernes a las 13.30 horas.

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