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La Comunitat Valencia ofrece una amplia agenda para observar el eclipse solar

La Comunitat Valenciana está a poco más de un mes de vivir un acontecimiento inaudito con el eclipse total de sol que pasará por España el 12 de agosto.

Pero la espera no se hará pesada porque se han preparado diferentes actividades para llegar lo más preparados posible a este gran acontecimiento.

El Sol no tiene que interesar únicamente en una ocasión especial como el eclipse y esta actividad busca demostrarlo de la forma más interesante y práctica posible. Concretamente en el Jardín de Astronomía del Umbracle dentro del Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, el 21 de julio de 11 a 13 horas será el momento de conocer el Sol antes de la ocasión más especial que vivirá esta gran estrella.

El Planetario de Castellón ofrecerá algunos sábados seleccionados antes del eclipse, unas jornadas dedicadas a transformar la curiosidad por el fenómeno en verdadero conocimiento, comenzando este sábado 11 de julio.

El lunes 13 de julio, València tiene una cita con el universo para descubrir sus secretos a través de la radioastronomía. A partir de las 19 horas en el Ateneo Mercantil de Valencia, se podrá asistir a una propuesta diferente sobre la radioastronomía, rama de la astronomía que estudia el universo basándose en la medición de las ondas de radio provenientes de allí, para preparar el eclipse solar de una forma especial.