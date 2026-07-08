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La Devesa del Saler se blinda ante el riesgo de incendios

El Ayuntamiento de València vigila la Devesa de El Saler para evitar incendios forestales ante las altas temperaturas que sufre estos días la ciudad. Los efectivos del Parque de Bomberos de El Saler, la Policía Local, la Guardia Forestal y el voluntariado de Protección Civil, en coordinación con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, vigilan y patrullan el bosque de forma permanente.

El Ayuntamiento ha activado esta mañana los cañones SIDEINFO del bosque para refrescar la zona, proteger a la población que reside y humedecer la vegetación. Los cañones se activan siempre que hay nivel rojo de alerta por riesgo de incendios forestales dentro del protocolo municipal de prevención de incendios. Los cañones miden entre 12 y 16 metros, lanzan agua a 42 metros de distancia, están conectados a un depósito y son autónomos desde el punto de vista energético.

La ciudad dispone también de una red de 39 refugios climáticos distribuidos por los diferentes barrios y pedanías de València, integrada por equipamientos municipales y espacios públicos preparados que ofrecen confort térmico y protección ante el calor extremo, especialmente a las personas más vulnerables.

València dispone de 77 fuentes urbanas PUSDAR (puntos de suministro de agua declorada para el llenado de botellas de uso personal), un servicio gratuito del Ayuntamiento de València que ofrece agua potable filtrada y refrigerada a toda la ciudadanía.

También se mantiene, un día más, el cierre de los accesos a la Devesa y la prohibición de circular por las pistas y caminos, una prohibición que se extiende a cualquier tipo de vehículo, bicicleta o persona a pie.