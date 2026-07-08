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Dieng no esconde el gran objetivo que quiere conseguir en el Valencia CF

Aliou Dieng ha sido presentado en el Camp de Mestalla como nuevo futbolista del Valencia CF.

El jugador, nacido en Mali, aterrriza en la liga española tras haber destacado en Egipto además de ser un referente en su selección.

Dieng, cuestionado sobre los objetivos que desea conseguir en el Valencia, se ha mostrado ambicioso.

El futbolista también ha explicado cómo se llevó a cabo su fichaje hasta Mestalla.