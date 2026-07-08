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Estudiar y trabajar, una costumbre en desuso

Compatibilizar estudios y trabajo sigue siendo una excepción en España. Apenas el 16% de los jóvenes de entre 15 y 29 años estudia y trabaja al mismo tiempo, nueve puntos menos que la media de los países de la Unión Europea, situada en el 25,4%.

Para estos estudiantes, el verano es un buen momento para obtener sus primeras experiencias laborales. Con menos carga académica y un aumento de la contratación estacional, miles de jóvenes encuentran durante las vacaciones la oportunidad de acceder por primera vez al mercado de trabajo. Aunque el objetivo inicial suele ser obtener ingresos propios, los especialistas sostienen que los beneficios van mucho más allá del aspecto económico.

En el caso de España, compatibilizar trabajo y estudios es aún más importante, ya que su tasa de desempleo juvenil está entre las más elevadas de la Unión Europea, una circunstancia que dificulta la transición entre la formación y el empleo. Por lo que, adquirir experiencia antes de finalizar los estudios puede convertirse en un factor diferencial a la hora de incorporarse al mercado laboral, ya que estos jóvenes desarrollan unas habilidades muy valoradas por las empresas.

Y es que compaginar formación y trabajo ofrece habilidades difíciles de aprender en el aula, como la gestión del tiempo, la comunicación, la capacidad de adaptación y la resolución de problemas.