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Formación y empleo, una compleja conexión que no se rubrica

Las habilidades se consolidan como la nueva moneda del mercado laboral, pero España aún afronta retos clave para que ese cambio sea una realidad efectiva. Así lo señala el informe de la OECD Getting Skills Right: A Skills-First Labour Market, que analiza cómo las economías avanzadas están evolucionando hacia un modelo en el que lo determinante ya no es tanto el título académico, sino lo que una persona sabe hacer.

El estudio muestra que España ha realizado avances en áreas como la formación modular, las microcredenciales y la certificación profesional. Al mismo tiempo, sitúa el reconocimiento de habilidades, la interoperabilidad de los sistemas y una mejor conexión entre formación y empleo entre los desafíos que afrontan las economías que avanzan hacia un modelo basado en competencias.

El informe destaca que España se encuentra entre los nueve países donde las vías de aprendizaje modular están plenamente implantadas a nivel nacional, junto a economías como Australia, Finlandia o Suecia. Este modelo permite dividir los programas formativos en unidades más pequeñas y acumulables, facilitando la actualización continua de competencias sin necesidad de cursar estudios completos.

Pese a estos avances, el desajuste entre oferta y demanda de talento sigue siendo una de las principales debilidades del mercado laboral español. Según los datos recogidos en el informe, en torno a ocho de cada diez empleadores en España tienen dificultades para cubrir vacantes por falta de talento cualificado, mientras que alrededor de tres de cada diez trabajadores consideran que sus habilidades no encajan plenamente con su puesto de trabajo.

El informe identifica desafíos generales para avanzar hacia un mercado laboral basado en habilidades que también afectan a España, como la fragmentación de los sistemas de habilidades, la necesidad de infraestructuras de datos interoperables y la mejora de la coordinación entre educación superior, formación profesional y aprendizaje para adultos.

Además, apunta a la importancia de impulsar un cambio cultural en las empresas para que adopten prácticas de contratación y gestión del talento basadas en competencias, combinadas con las cualificaciones tradicionales.