LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Los Gay Games dejan registros que superan las expectativas previstas

La XII edición de los Gay Games ha finalizado con éxito con un total de 19.000 medallas entregadas y más de un 90% de ocupación media. València despidió el pasado sábado este evento deportivo y cultural en una ceremonia que tuvo lugar en la Fonteta. La cita ha reunido en la ciudad, entre el 27 de junio y el 4 de julio, a más de 10.200 deportistas de 81 nacionalidades, con el apoyo de 800 personas voluntarias.

En el plano deportivo, la competición ha repartido más de 10.200 medallas de participación y cerca de 9.000 medallas competitivas de oro, plata y bronce en las 39 disciplinas disputadas, dos de ellas de exhibición. España ha sido el cuarto país con mayor representación de las 81 nacionalidades presentes y ha alcanzado el récord histórico de participación nacional en este evento.

La programación cultural ha acompañado la competición durante toda la semana. El punto de encuentro o meeting point de los Gay Games, ubicado en el Tramo III del Jardín del Turia, ha llegado a las 18.000 visitas.

Los resultados recabados por la Fundación Visit València cifran en un 91,6% la ocupación media durante las nueve noches que ha durado el evento. Este dato supera con creces la primera estimación (76,1%) y ratifica el éxito de los València Gay Games.

El evento ha atraído las miradas del mundo entero, puesto que ha contado con más de 180 periodistas acreditados de medios locales, nacionales e internacionales.

Los juegos han tenido un sello valenciano, con una decena de exhibiciones de cultura local a lo largo de toda la semana.

Durante la celebración de los juegos se registraron dos incidentes. El primero, la noche del 27 de junio en el entorno del Estadio Ciutat de València, con la colocación de carteles para el boicot del evento, durante la ceremonia de apertura del 27 de junio. El segundo, en la madrugada del 2 al 3 de julio, cuando algunas de las instalaciones deportivas municipales que albergaban competiciones amanecieron con actos vandálicos, como pintadas y cerraduras bloqueadas.