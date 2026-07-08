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Así es la novedosa tercera equipación del Valencia CF

El Valencia CF y PUMA desvelan la tercera equipación para la temporada 2026-27. El atrevimiento inspira esta colección alternativa destinada a romper moldes. Una propuesta valiente, innovadora y alineada con las nuevas corrientes deldiseño deportivo con una combinación cromática inédita en la historia reciente del Club: rosa y rojo Torino.

Enmarcada en el territorio narrativo de la Terra de Valentia, esta equipación representa la mentalidad distintiva de tener una actitud siempre valiente y diferente. Diseñada para trascender el terreno de juego, la THIRD se abre camino con una estética moderna, en línea con las tendencias de la cultura urbana, la moda lifestyle y blokecore que conectan especialmente con nuevas generaciones de aficionados en todo el mundo.