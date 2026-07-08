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València seguirá bajo el intenso calor este jueves con máximas de hasta 37 grados

LevanteTV Penélope Maestro

La ola de calor continuará dejando este jueves una jornada de temperaturas muy elevadas en la provincia de València, donde el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego y el calor volverá a ser el gran protagonista.

La previsión anuncia cielos despejados y soleados durante toda la jornada en el conjunto de la provincia, sin cambios significativos en la situación meteorológica. El tiempo estable favorecerá que las temperaturas se mantengan en valores muy altos, especialmente durante las horas centrales del día.

Las máximas volverán a situarse entre los 34 y los 37 grados en buena parte de la provincia. En el conjunto de la Comunitat Valenciana se superarán de nuevo los 38 y 39 grados de forma generalizada, mientras que en el sur de la provincia de València podrán alcanzarse entre 41 y 42 grados.

Además de las elevadas temperaturas diurnas, el episodio de calor también dejará noches muy cálidas, dificultando el descanso en muchos municipios.

Ante esta situación, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y extremar las precauciones con las personas más vulnerables.

La previsión confirma que la ola de calor seguirá instalada en la provincia de València, donde el tiempo estable y las altas temperaturas continuarán marcando la actualidad meteorológica durante el resto de la semana.