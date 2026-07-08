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Wizz Air operará 23 rutas desde el aeropuerto de Manises

La aerolínea Wizz Air abrirá base en València a partir del 2 de noviembre de 2026. Un movimiento con el que la compañía húngara refuerza su apuesta por la Comunitat Valenciana y que, a su vez, permitirá la creación de más de 80 empleos directos y alrededor de 2.500 puestos de trabajo indirectos vinculados a la actividad aeroportuaria y turística.

Concretamente, la compañía estacionará dos aviones Airbus A321neo de última generación en Manises, lo que permitirá ampliar su red de destinos, incrementar la capacidad y consolidar la ciudad como uno de sus principales centros de operaciones en España. Y es que el hecho de contar con una sede implicará una mejora de las conexiones y menos cancelaciones, ya que los primeros vuelos saldrán desde Manises.

Con la puesta en marcha de la nueva base, Wizz Air operará un total de 23 rutas hacia ocho países, ofreciendo 3,6 millones de plazas y aumentando un 76% su capacidad desde Manises.

Pero, además, esta decisión permitirá cinco conexiones domésticas. Así, a partir de noviembre de 2026, la aerolínea conectará Valencia con Asturias, Santiago de Compostela, Santander, Bilbao y Palma de Mallorca, con tarifas promocionales desde 14,99 euros en el caso de Mallorca y 19,99 euros para el resto de destinos.

En el ámbito internacional, Wizz Air incorporará dos nuevos destinos directos desde València hacia Brasov (Rumanía), que comenzará a operar el 2 de noviembre con tres frecuencias semanales, y Nápoles (Italia), que contará con servicio diario a partir del 14 de diciembre. Además, la compañía duplicará la frecuencia de la ruta con Milán Malpensa, que pasará de siete a catorce vuelos semanales. Más información