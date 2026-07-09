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Algoritmo, el espectáculo del castillo piromusical del 11 de julio

El próximo 11 de julio, a las 23.59 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá la segunda cita del Festival Pirotécnico de la Feria con Algoritmo, un espectáculo piromusical concebido para ofrecer una experiencia inmersiva en la que música, luz y pólvora se combinan con una sincronización milimétrica.

Inspirado en el concepto de los algoritmos y en la manera con la que se organizan y conectan la información, el espectáculo construye un lenguaje propio en que cada disparo, cada efecto visual y cada pieza musical forman parte de una coreografía perfectamente coordinada, que sorprenderá al público de principio a fin.

La selección musical irá a cargo de Ella Pincha Sola, DJ valenciano reconocido por la versatilidad de las sesiones y la capacidad para conectar con públicos diversos. La propuesta musical será el hilo conductor de un espectáculo diseñado para que música y pólvora evolucionen como un único lenguaje escénico.

La propuesta pirotécnica estará firmada por Pirotecnia Tamarit, empresa de Alfarrasí fundada en 2018 por Daniel Tamarit Olmos y Vicente Carsí Méndez, que en pocos años se ha consolidado como una de las firmas emergentes con más proyección del sector.