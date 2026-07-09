LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Badio se desvincula del Valencia Basket para fichar por el Panathinaikos

El escolta senegalés Brancou Badio queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión existente en su contrato, por lo que finaliza su etapa en Valencia tras dos temporadas en las que ha contribuido en la consecución de los títulos de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

Su destino será el Panathinaikos.

El jugador llegó al Valencia Basket procedente del Baxi Manresa en el verano de 2024 y ha disputado un total de 145 partidos con la camiseta de Valencia Basket. En su primera temporada, en la que se estrenó en la EuroCup, Brancou promedió 10,1 puntos con un 38% en triples, 2,5 rebotes y 2,7 asistencias para 9,6 créditos de valoración.

Durante su segunda temporada, la que acaba de terminar, el exterior internacional senegalés rubricó en el mes de abril una ampliación de contrato hasta 2029 en una temporada en la que fue una de las piezas más importantes en la consecución del segundo título de Liga Endesa para Valencia Basket. En los 83 partidos en los que participó en la campaña 2025-26, Badio ha acreditado una tarjeta de 10,6 puntos con un 33,4% en triples, 2,4 rebotes y 2,1 asistencias para 9 créditos de valoración.