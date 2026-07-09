LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La escoleta infantil municipal del Cabanyal iniciará su actividad en el mes de septiembre

La nueva escoleta infantil municipal del Cabanyal-Canyamelar, que dará servicio al alumnado de 0 a 3 años del barrio, inicia su actividad en el mes de septiembre de cara al próximo curso escolar 2026-2027. En estos momentos se están ultimando los trabajos de puesta a punto de la escoleta y se mantiene abierto el período de matrícula. Ya se han matriculado 18 alumnos y alumnas.

En estos momentos, el Ayuntamiento trabaja en la instalación del equipamiento de la cocina del centro infantil, que incluye zona de lavandería y almacén, con la colocación de grifos, cocina eléctrica, horno, campana extractora, mesas, lavaplatos, frigoríficos o carros, entre otros utensilios de menaje. Está previsto que esta parte de los trabajos, que ha tenido un coste de 49.075 euros, finalice esta semana.

La escoleta infantil del Cabanyal-Canyamelar es un edificio de nueva construcción que ocupa 670,80 metros cuadrados de superficie, todos en planta baja. El presupuesto de ejecución de las obras ha sido de 1,7 millones de euros y tiene financiación europea por medio de los fondos para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).

La escoleta dispone de cinco aulas con acceso directo a los baños infantiles y patio propio.

La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada de la concejala de Educación, Rocío Gil, ha visitado hoy el edificio.