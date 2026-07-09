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Guido Rodríguez explica los motivos de su fichaje por el Valencia CF y la influencia de Corberán

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Guido Rodríguez explica los motivos de su fichaje por el Valencia CF y la influencia de Corberán

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Juanma Romero

Valencia
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El futbolista argentino Guido Rodríguez ha sido presentado como nuevo jugador del Valencia CF en el Camp de Mestalla.

El jugador ha desvelado los motivos que le llevaron a fichar por el equipo blanquinegro, así como la influencia que tuvo Carlos Corberán en la decisión.

Guido, además ha explicado que será la afición, la que juzgue su rendimiento, tras haberse ganado la contratación en el Valencia CF.

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