Igualdad, liderazgo femenino e inteligencia artificial protagonizan una nueva edición de Revista de Sociedad

La igualdad, el liderazgo femenino, la educación y la innovación centrarán esta semana una nueva edición de Revista de Sociedad que llega este viernes a las 21.30 horas a Levante Televisión y que reunirá a destacados representantes del ámbito institucional, educativo y empresarial para analizar algunos de los grandes retos de nuestra sociedad.

El programa abrirá con una entrevista a Asunción Quinzá, secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, que reflexionará sobre el papel de la mujer en la sociedad actual, la igualdad de oportunidades y la necesidad de seguir avanzando para que niñas y jóvenes puedan desarrollar su futuro sin barreras. Durante la conversación también se abordarán cuestiones como la educación en igualdad desde la infancia, la conciliación, la prevención de la violencia de género, el impacto de las redes sociales y la importancia de crear referentes femeninos que inspiren a las nuevas generaciones.

La actualidad económica llegará de la mano de Más que 4 Paredes, donde el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (COAPIV), Alfredo Cano, analizará el inicio de su cuarto mandato consecutivo al frente de la institución y repasará la situación del mercado inmobiliario, el acceso a la vivienda y los retos que afronta el sector.

La educación tendrá un papel destacado con un amplio repaso a la Asamblea General de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana y al Congreso Internacional IMAT 2026, dos encuentros que han reunido a expertos para reflexionar sobre el futuro de la enseñanza, la innovación educativa y el impacto de la inteligencia artificial en las aulas.

El programa también ofrecerá consejos para mejorar el descanso de niños y adolescentes de la mano de Sara Sevilla, que explicará la importancia del sueño en el crecimiento, el aprendizaje y el bienestar emocional.

La innovación volverá a ser protagonista con la participación de Karina Victoria, consultora especializada en inteligencia artificial, que mostrará cómo esta tecnología puede ayudar tanto a empresas como a pequeños negocios y profesionales, siempre poniendo a las personas en el centro de la transformación digital.

Además, el programa repasará la actualidad festiva con el nacimiento del Premio Ninot Art i Ciència, impulsado por la Falla Pintor Maella-Avenida de Francia-Menorca, que en su primera edición reconocerá a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. También habrá espacio para la actualidad cultural de la Comunitat Valenciana, con el ciclo de conciertos `Nits al Claustre´ en el Museu de Belles Arts de Castellón y el consolidado `Música a Boqueta Nit´ de Altea, dos propuestas que volverán a llenar de música y cultura las noches de verano.

Como broche final, Revista de Sociedad despedirá el programa con `Dardos´, la colaboración de Romeo Santos y Prince Royce, un éxito que continúa sonando con fuerza y que se perfila como una de las grandes candidatas a convertirse en la canción del verano de 2026. Además, ambos artistas actuarán el próximo 24 de julio en el Estadi Ciutat de València dentro de su gira europea.

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Una edición repleta de actualidad, reflexión, cultura e innovación que volverá a reunir a grandes protagonistas y temas de interés para toda la sociedad.