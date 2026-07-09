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Pérez Llorca asegura que acatará lo quiera el partido sobre su candidatura

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reconocido que tomó una "decisión complicada" que supuso "un enorme sacrificio personal" al asumir el compromiso de ser president de la Generalitat y ha defendido que sigue "con esa misión, sin pedir nada a cambio", por lo que "acatará lo que decida su partido".

"Mi partido me pidió una misión y yo la voy a llevar hasta el final mientras yo sea el presidente. Cuando llegue el momento de decidir quién debe ser el candidato del partido, yo estaré acatando lo que se me diga", ha asegurado el president este jueves en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, quien ha insistido en que se toma este debate "con absoluta tranquilidad".