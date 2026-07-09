SUMMIT 8 | Economía digital y fintech, líneas de financiación para startups y pymes / David García Sebastiá

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SUMMIT 8 | Economía digital y fintech, líneas de financiación para startups y pymes

El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, a través de su Oficina Acelera Pyme, celebra este 9 de julio el Summit -8 - Bajo el título 'Economía digital y fintech, líneas de financiación para startups y pymes', en este directo tratamos de desgranar las claves, herramientas y tendencias financieras que están redefiniendo el posicionamiento y la viabilidad corporativa. En un mercado altamente competitivo, aprenderemos cómo optimizar nuestra estructura financiera, conocer las soluciones Fintech más disruptivas y acceder de forma eficiente a los fondos de financiación clave para el crecimiento empresarial.

Contamos con cuatro expert@s del sector:

◾ Emilio Iglesias Cadarso - Jefe de Área Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial Dirección de Políticas de Innovación.

◾ Antoni Rondán - División Comunicación y Promoción ENISA.

◾ Inmaculada Bea Gresa - Subdirección Originaciones y Desarrollo de Negocio Institut Valencià de Finances.

◾ Fernando Escobar Ruiz - Subdirector Gral Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital SEDIA.

El evento, cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos FEDER, tiene lugar en la sede de Levante EMV (C/ Traginers 7, Valencia) de 17:30 a 19:30 horas y puede seguirse también en directo a través de streaming en YouTube.