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Una trifulca en la cárcel de Picassent acaba con dos presos ingresados en el hospital

Una batalla campal entre dos grupos de internos en la cárcel de Picassent ha acabado con dos presos en el hospital.

Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles. Según ACAIP, pasadas las cuatro y media de la tarde, cuando los reclusos del módulo 23 de la Unidad de Preventivos bajaban al patio tres de ellos, tres internos muy conflictivos de origen georgiano, comenzaron a agredir a otros internos de origen musulmán.

Casi a la vez, en el otro extremo del patio, internos de ambas nacionalidades se enzarzaban también en una pelea multitudinaria en la que, con gran agresividad y enorme violencia, los internos implicados usaron mesas y sillas para agredirse.

Resultado de estos enfrentamientos es que dos internos, con lesiones de consideración en la nariz y en la mandíbula respectivamente, hubieron de ser trasladados al Hospital General.

A pesar de la gravedad de los hechos lo más importante es que a los internos responsables no se les pudo aplicar ningún tipo de restricción regimental (aislamiento) ya que ese día no había ningún médico en el Centro Penitenciario de Valencia ,según denuncia ACAIP.

En la actualidad, el Centro Penitenciario de Valencia tiene un 75% menos de médicos de los que debería tener, circunstancia que se puede agravar próximamente al vencer contratos temporales de algunos de ellos, que aún no se sabe si se van a renovar o no.