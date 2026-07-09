LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

`Valencia contra el Cáncer´ se celebrará el 18 de octubre

El evento deportivo solidario `València contra el Cáncer´, que cumple su 11. ª edición y tendrá lugar el próximo 18 de octubre, se ha presentado hoy en la Casa Consistorial. La jornada está organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en València, en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de València. También cuenta con el apoyo de la Diputación de València, CaixaBank y la Fundación “La Caixa”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presidido el acto acompañada por Tomás Trenor, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en València; el diputado de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta; la concejala de Deportes, Rocío Gil; y el comisario principal jefe de la Policía Local de València, Ángel Albendín Ariza. Además, el mencionado acto ha contado con una representación de las empresas patrocinadoras y colaboradoras del evento.

Un año más, València se convertirá el 18 de octubre en el epicentro de la solidaridad por la investigación en cáncer, en una jornada que espera reunir a miles de personas que correrán, caminarán o patinarán por las calles de la ciudad del running por una causa común. En su última edición de 2025, el evento logró reunir a más de 20.000 personas y sumó un total de 101.520 euros, 100% solidarios.

Las inscripciones en línea en todas las modalidades de este evento deportivo 100% solidario ya están disponibles en la página web a un precio de cinco euros el dorsal.

Las personas participantes en la caminata y la marcha nórdica también pueden inscribirse y adquirir su dorsal de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en València, en la avenida del Port, 13; así como en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés, en Nuevo Centro, Pintor Sorolla, Hipercor Ademuz y Avinguda de França.

Como cada año, la recaudación total se destinará de forma íntegra a financiar proyectos de investigación oncológica que se desarrollan desde la asociación para que personal investigador joven pueda trabajar en centros valencianos.