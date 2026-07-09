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València despide la semana con menos calor y cielos poco nubosos

La provincia de València afrontará este viernes una jornada marcada por un descenso generalizado de las temperaturas, lo que supondrá un alivio tras varios días de calor intenso. Aun así, el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego y las temperaturas continuarán siendo elevadas en muchos puntos.

La previsión apunta a cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas durante gran parte del día. A medida que avance la tarde crecerá la nubosidad de evolución en el interior norte de la provincia, aunque no se esperan cambios importantes en el estado del tiempo.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, especialmente en las máximas del sur y del interior de València, donde la bajada será más notable respecto a jornadas anteriores.

En cuanto al viento, soplará flojo y variable durante la mañana, predominando la componente este a partir de la tarde, lo que contribuirá a suavizar ligeramente la sensación térmica en algunas zonas.

La previsión confirma así un cambio de tendencia tras la intensa ola de calor, con un descenso de las temperaturas que ofrecerá un respiro, aunque el ambiente continuará siendo cálido en buena parte de la provincia.