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El Valle de Ayora-Cofrentes se manifiesta contra el macrovertedero de Zarra

Alrededor de un millar de personas de toda la comarca se concentraron ayer en Ayora convocadas por la Plataforma contra el macrovertedero de Zarra para mostrar su rechazo frontal al proyecto, en una movilización que ha evidenciado un abrumador consenso social e institucional en defensa del Valle de Ayora-Cofrentes.

El encuentro, que ha reunido a vecinos, asociaciones, empresas, entidades y representantes de todos los Ayuntamientos del Valle -junto con el Teniente Alcalde de Requena-, ha tenido lugar en una de las vías perpendiculares a la carretera que atraviesa el núcleo urbano y por donde el proyecto indica que podrían llegar a pasar hasta 190 camiones diarios de gran tonelaje llenos de basura proveniente de cualquier lugar de España.

La protesta coincide, además, con el posicionamiento en contra del proyecto del Ayuntamiento de Zarra, el único consistorio que aún no se había manifestado formalmente. Para la plataforma, este posicionamiento es de vital importancia ya que se trata de la administración encargada de dar la licencia de obras y con su rechazo, la totalidad de los ayuntamientos del Valle se oponen ya formalmente al plan.

La ciudadanía exige que se escuche la voluntad de los pueblos afectados y reclama a la Generalitat Valenciana la denegación de las autorizaciones pertinentes. En este sentido, la plataforma ya trabaja con todos los medios a su alcance en la redacción de las alegaciones que demostrarán la inviabilidad del proyecto y el daño irreversible que causaría al territorio.