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El Ayuntamiento de València guarda un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Los Gallardos

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El Ayuntamiento de València guarda un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Los Gallardos

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Juanma Romero

Valencia
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El Ayuntamiento de València se ha sumado este mediodía al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FVMP) por las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, que ya ha causado la muerte de 11 personas mientras que una veintena se encuentran desaparecidas.

Concejales y concejalas de los cuatro grupos municipales de la Corporación, presididos por la alcaldesa, María José Catalá, se han concentrado a las puertas de la Casa Consistorial para mostrar el apoyo de la ciudad a las familias de las víctimas y a los equipos de emergencia que trabajan para intentar extinguir el fuego en la zona.

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