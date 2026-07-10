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El Ayuntamiento de València guarda un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Los Gallardos

LevanteTV Juanma Romero

El Ayuntamiento de València se ha sumado este mediodía al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FVMP) por las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, que ya ha causado la muerte de 11 personas mientras que una veintena se encuentran desaparecidas.

Concejales y concejalas de los cuatro grupos municipales de la Corporación, presididos por la alcaldesa, María José Catalá, se han concentrado a las puertas de la Casa Consistorial para mostrar el apoyo de la ciudad a las familias de las víctimas y a los equipos de emergencia que trabajan para intentar extinguir el fuego en la zona.