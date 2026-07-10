LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Cruz Roja y el Ayuntamiento de Alzira habilitan un refugio climático para proteger del calor a personas sin hogar

Cruz Roja y el Ayuntamiento de Alzira han habilitado un refugio climático para proteger del calor a personas sin hogar, ante la alerta roja por altas temperaturas.

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Alzira ha activado la apertura diurna de las instalaciones ubicadas en la calle Sant Vicent de Paúl.

Un refugio climático que el Ayuntamiento de Alzira pone en marcha a través del convenio con Cruz Roja, que cuenta con servicios que proporcionan limpieza e higiene, servicio de descanso habilitado con cinco camas, ampliables hasta 8 plazas, sala comedor con bebida fresca y productos básicos de higiene, además de la zona de recepción.

Las personas que acuden a este espacio, derivadas por servicios municipales, cuentan también con la posibilidad de limpiar y secar su ropa, además de recibir comida y merienda mientras permanecen en el recurso.

Cruz Roja incorpora este recurso dentro de las acciones que lleva a cabo en todo el país para prevenir los efectos nocivos del calor extremo entre las personas más vulnerables.

La campaña `Caliente, caliente… frío, frío´ contempla llamadas telefónicas, visitas a domicilio y seguimiento de los colectivos más vulnerables ante las altas temperaturas de estos días.