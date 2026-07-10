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Diana Morant asegura que las climatización de los colegios valencianos ha sido gracias al Gobierno Central

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el acto de presentación del estudio 'Valor e impacto en los centros tecnológicos FEDIT´ ha hablado sobre diferentes asuntos relaciones con la actualidad en la Comunitat Valenciana.

Uno de ellos ha sido sobre la climatización en los colegios de la Comunitat Valenciana de cara al próximo curso escolar.

Según la secretaria general del PSPV-PSOE esto ha sido posible gracias a la financiación por parte del Gobierno de España.