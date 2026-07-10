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Nueva casa para la segunda tortuga más grande del mundo en BIOPARC Valencia

El recién inaugurado recinto de tortugas gigantes de Aldabra aporta el máximo bienestar al grupo ante la incorporación de 4 ejemplares rescatados del tráfico ilegal. BIOPARC refuerza su compromiso con la conservación de la biodiversidad y alerta sobre la amenaza de las especies exóticas como mascotas. El parque valenciano es uno de los más importantes para contemplar estos “fósiles vivientes”, albergando 5 especies distintas, entre ellas, 2 de las 3 terrestres más grandes del planeta.

Además de acercar la belleza de la naturaleza salvaje para concienciar hacia su protección, los BIOPARC de Fuengirola, Valencia y el Acuario de Gijón tienen un papel fundamental albergando y ofreciendo los mejores cuidados a animales víctimas del tráfico ilegal. Este es el caso de cuatro ejemplares de tortuga de Aldabra (Geochelone gigantea) que ya conviven con la pareja que habita en BIOPARC desde 2018. Para garantizar el máximo bienestar al numeroso grupo, se ha creado un recinto específico con unas condiciones óptimas para que desarrollen sus comportamientos naturales, que incluye el suelo de corteza de pino y un diseño con zonas de sol y sombra.

Los visitantes pueden admirar a estas enormes tortugas en el nuevo espacio con una ubicación excepcional muy cerca de otros colosos, frente al lago de elefantes y al lado de la cueva de Kitum, con la única visión subacuática de España de hipopótamos. La dimensión y los más de 100 kilogramos de peso de estos reptiles, ha motivado una compleja operación logística de traslado y la coordinación de un equipo multidisciplinar de profesionales de biología y jardinería para asegurar la adaptación a su nuevo hogar de la pareja que compartía la isla de Madagascar con los lémures.

Las cuatro tortugas tienen entre 2 y 5 años y proceden de un decomiso. Tras permanecer en el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), han sido reubicados en BIOPARC Valencia siguiendo el asesoramiento de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Tras completar un periodo de cuarentena, se han integrado con éxito y esta acción pone de manifiesto la amenaza que supone la tenencia de especies exóticas como mascotas, así como la responsabilidad y compromiso de los BIOPARC en la conservación de la biodiversidad.

Las poblaciones de esta especie del océano Índico se concentran en pequeñas islas, lo que hace a este quelonio especialmente sensible a fenómenos climáticos extremos o enfermedades. La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la mantiene catalogada como `vulnerable´, lo que evidencia la importancia de proteger su hábitat y luchar contra el comercio de fauna silvestre.