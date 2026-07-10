LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pérez Llorca lanza un mensaje de condolencia a las familias de la víctimas del incendio de Los Gallardos

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que ha presidido esta mañana el Pleno del Consell en La Nucía, ha lanzado un mensaje de apoyo y condolencias a los familiares de las víctimas del trágico incendio de Los Gallardos (Almería) en el que han perdido la vida once personas.

Asimismo, Pérez LLorca ha afirmado que se ha puesto en contacto con el presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno, con el fin de mostrarle todo el apoyo de la Comunitat Valencia.

El president ha aprovechado para recordar que se sigan extremando todas las precaciones debido a las altas temperaturas.