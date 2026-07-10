¿Por qué los Sanfermines sí y las Fallas no? Tot és Festa abre el debate mientras arranca la carrera hacia la Fallera Mayor de València
Juanma Romero
La temporada fallera nunca para y Tot és Festa vuelve a convertirse esta semana en el gran escaparate de la actualidad de la fiesta con una edición que combina emoción, reconocimiento y debate sobre el presente y el futuro de las Fallas.
El programa dedicará un sentido homenaje a Julián Carabantes cuando se cumple el primer aniversario de su fallecimiento. Su recuerdo seguirá muy presente entre quienes compartieron con él una vida dedicada a las Fallas, la cultura y la comunicación a través del programa. Tot és Festa mantendrá así vivo el legado de una figura irrepetible que dejó una profunda huella en el mundo fallero y especialmente en el programa.
El programa comenzará con una entrevista a Nacho Tamarit, vicepresidente de la comisión Manuel Melià i Fuster-Carlos Cortina, que presentará los nuevos premios que la falla entregará durante la Nit de la Punxà, una iniciativa que quiere reconocer el trabajo y la trayectoria de personas y entidades vinculadas al mundo de las Fallas y la cultura valenciana.
Las preselecciones centrarán también buena parte del programa. Tot és Festa continúa acompañando a las candidatas en el inicio de uno de los momentos más emocionantes del ejercicio fallero y presentará a medio centenar de aspirantes que buscarán formar parte de las Cortes de Honor de las Falleras Mayores de València de 2027. Un recorrido por las ilusiones, los nervios y las expectativas de quienes representan a sus comisiones en este proceso tan esperado. Esos nombres y el resto de la actualidad serán analizados en la tertulia que reunirá a Cristina Estévez, Toni Segovia, Diego Palacios y Andoni Soriano. Los colaboradores reflexionarán sobre la complejidad de los procesos de preselección y cómo, en demasiadas ocasiones, las opiniones, valoraciones y comentarios posteriores terminan generando polémicas que desvirtúan el verdadero espíritu de este camino hacia la elección de las máximas representantes de la fiesta.
Además, el programa abrirá un interesante debate sobre la presencia de las grandes fiestas populares en los medios de comunicación nacionales. ¿Por qué los Sanfermines reciben una cobertura televisiva masiva en toda España, mientras las Fallas, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, continúan teniendo una presencia mucho más limitada? Una reflexión que abordará el peso mediático de las principales fiestas españolas y la necesidad de seguir reivindicando la proyección nacional e internacional de las Fallas.
Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21.30 y 23.30 horas, los domingos a las 14 y 22.30 horas, los martes a las 22 horas y los miércoles a las 12 horas.
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