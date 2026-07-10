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València despide la ola de calor con máximas de hasta 32 grados

La provincia de València comenzará el fin de semana con una situación meteorológica mucho más tranquila tras el final de una de las olas de calor más intensas de los últimos años. Después de que los termómetros alcanzaran los 44 grados en algunos puntos de la provincia, las alertas rojas y naranjas por altas temperaturas ya han quedado desactivadas.

La previsión para este sábado anuncia una jornada plenamente veraniega, con cielos despejados y soleados tanto en el interior como en el litoral de la provincia. El tiempo estable será el protagonista durante todo el día.

En cuanto a las temperaturas, apenas se esperan cambios respecto a la jornada anterior. Las máximas rondarán entre los 30 y los 32 grados, unos valores mucho más suaves que los registrados durante el episodio de calor extremo.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el sábado también estará marcado por el predominio del sol, aunque durante la tarde crecerán nubes de evolución en el interior de Castellón, donde podría registrarse algún chubasco o tormenta aislada.

La previsión confirma así un fin de semana con un ambiente más agradable en València, manteniendo el calor propio del verano, pero ya lejos de las temperaturas extremas que han protagonizado los últimos días.