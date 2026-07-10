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València homenajea a Miguel Ángel Blanco en el parque de Benicalap que lleva su nombre

La corporación municipal, presidida por la alcaldesa María José Catalá, ha participado este viernes en el acto en memoria de Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato a manos de la banda terrorista ETA se cumplen 29 años. La ciudad de València se suma así al homenaje a las víctimas del terrorismo que se ha llevado a cabo en numerosas poblaciones y ciudades de España, organizado por la Fundación Miguel Ángel Blanco bajo el lema `Tu legado nos compromete´.

La ceremonia en València se ha realizado precisamente en el Parque Miguel Ángel Blanco, el espacio dedicado a la memoria del concejal de Ermua y de todas las víctimas del terrorismo, sito en el barrio de Benicalap. El acto ha consistido en la lectura de un manifiesto en defensa de la democracia y la convivencia, que en València ha sido proclamado por Carlos Casañ, hermano de Edmundo Casañ, víctima de terrorismo; y se ha realizado un minuto de silencio en homenaje y reconocimiento. La ceremonia ha concluido con una ofrenda floral en memoria del edil asesinado y de todas las víctimas del terrorismo.

Catalá ha subrayado la necesidad de “hacer actos de justicia y de reparación con las víctimas del terrorismo” y ha destacado la importancia de “cuidar de nuestra democracia, que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo, con sangre, sudor y lágrimas, que la protejamos con estos actos de reparación y, sobre todo, con la memoria de las víctimas y el ejercicio de dignidad como este que hoy hemos efectuado en València”.