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Sanfermines, Fallas, preselecciones, este sábado en Tot és Festa

LevanteTV Juanma Romero

Tot és Festa, espacio presentado por Jaume Bronchud, llega esta noche a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas.

En el programa de esta semana se va a hablar de las preselecciones falleras, del aniversario del fallecimiento de Julián Carabantes, así como un interesante debate sobre la cobertura televisiva que se realiza en los Sanfermines y que es mucho más amplia a nivel nacional que la que por ejemplo se desarrolla en las Fallas.

Tot és Festa tendrá además una interesante mesa con la presencia de Cristina Estévez, Toni Segovia, Diego Palacios y Andoni Soriano.

El programa tendrá una redifusión a partir de las 23.30 horas.