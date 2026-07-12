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Nuria Oliver y Andrés Pedreño debaten sobre IA en La Crónica

Nuria Oliver y Andrés Pedreño, junto al presentador de La Crónica Gerardo Muñoz Lorente

Nuria Oliver y Andrés Pedreño, junto al presentador de La Crónica Gerardo Muñoz Lorente / La Crónica

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LevanteTV

Juanma Romero

Valencia

Este domingo a las 22 horas se emite por los tres canales de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (LevanteTV, InformaciónTV y MediTV) un nuevo programa de La Crónica, espacio presentado por Gerardo Muñoz Lorente, y que tratará monográficamente sobre inteligencia artificial.

Andrés Pedreño, catedrático de Economía Aplicada y fundador de Torre Juana IA Hub, y Nuria Oliver, ingeniera, directora y cofundadora de ELLIS Alicante, debatirán sobre inteligencia artificial: si es una verdadera revolución histórica o una burbuja de expectativas infladas; si restará empleo humano o solo cambiará la manera de trabajar; si aumentará la productividad, pero volviendo la sociedad más desigual; su repercusión en la educación, etc.

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Las secciones artísticas de dibujo y música correrán a cargo de la propia IA. En una canción autobiográfica nos hablará de sí misma.

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