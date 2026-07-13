LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Fe realiza 10 traspantes renales de donante vivos en el primer semestre del año

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia ha consolidado durante el primer semestre de 2026 el crecimiento de su programa de trasplante renal de donante vivo, con 10 intervenciones realizadas en los seis primeros meses del año. Una cifra que ya supera las siete registradas durante todo 2024 y que sitúa al centro en disposición de batir el récord alcanzado en 2025, cuando se realizaron 15 trasplantes en adultos y uno en un menor.

Este incremento responde a la optimización del proceso asistencial, que permite planificar la intervención en el momento más adecuado tanto para el donante como para el receptor.

El trasplante renal de donante vivo, ofrece importantes ventajas al poder programar la cirugía cuando ambas personas se encuentran en las mejores condiciones de salud.

Esta planificación permite, en muchos casos, evitar que el paciente tenga que iniciar tratamiento de diálisis, además de favorecer una mejor recuperación del órgano trasplantado.