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El IVAM amplia su horario para la Gran Nit de Juliol

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) celebrará la Gran Nit de Juliol el sábado 18 de julio con una serie de propuestas culturales que incluirán la ampliación de su horario hasta la medianoche, la gratuidad de la entrada desde las 19 horas y la apertura de todas sus galerías para realizar visitas nocturnas. La jornada concluirá con una sesión musical del colectivo Hits With Tits, que ofrecerá una selección de temas de ‘new wave’, pop y música electrónica a partir de las 21 horas.

Fundada en 2013 por Ada Diez y Lu Sanz, esta formación desarrolla proyectos culturales con el objetivo de visibilizar la presencia de las mujeres en ámbitos como la música, el cómic y la ilustración.

En el marco de la celebración de la Gran Nit de Juliol, a las 20 horas tendrá lugar una intervención sonora en directo a cargo de Demeter’s Project, un grupo artístico femenino integrado por músicas de formación clásica que realizará una acción específica para la exposición ‘Radix’, de la artista Tania Candiani.

La propuesta combina respiraciones, ecos y vibraciones sonoras con la luz y el espacio de la instalación para generar una experiencia inmersiva que invita al público a reflexionar sobre la conexión entre los distintos elementos que conforman un ecosistema vivo y en constante transformación.

Diferentes actividades para las familias y visitas a las exposiciones culminarán la jornada.