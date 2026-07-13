La magnitud del Camino del Santo Grial, este martes, en Levante Televisión

La Asociación Internacional El Camino del Santo Grial de Europa representada por la doctora Ana Mafé va a ser la invitada de este martes en el programa Levante en Directe a partir de las 14 horas. Constituida oficialmente en la localidad de Massamagrell en 2022 aunque su labor se remonta a la segunda década del siglo, esta asociación intenta impulsar precisamente el conocimiento de su tarea entre la sociedad. Para ello, por ejemplo, este mes de julio va a llevar cabo tres jornadas prácticas, dirigidas a empresas, con el fin de hacerles ver la oportunidad que un incremento de visitantes puede generar para sus intereses. Tendrán lugar los días 7, 15 y 22.

Esta misma circunstancia también beneficiaría a municipios de la provincia, como Massamagrell, Puçol, Sagunto, o incluso a la propia capital. Dentro de las múltiples motivaciones del turismo, la religiosa está adquiriendo fuerza por la efervescencia de visitar lugares, hechos y objetos sagrados.

Y un mes antes de finalizar el actual Año Jubilar la asociación participará en XV Foro de Rutas Culturales, que se celebrará en Ereván, la capital de Armenia, organizado por el Consejo de Europa. Este encuentro luce como lema Rutas por el Tiempo y la Cultura, y tiene en la próxima edición como principal objetivo potenciar la educación a modo de base de la transmisión del legado patrimonial. El referido foro se desarrollará del 23 al 25 de septiembre.

Mientras, los peregrinos van llegando poco a poco. Cuando lo hacen con el pasaporte cuñado, se dirigen a la propia Asociación Internacional El Camino del Santo Grial, quien les remite, por carta certificada, el diploma acreditativo de superación de este reto casi hercúleo. La distancia final de la prueba, para quien la haga en toda su longitud desde Roma, alcanza los 3072 kilómetros y ronda los 120 días de marcha.

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El Camino del Santo Grial va sumando historias y carácter internacional. Con paciencia y dedicación logra un mayor grado de conocimiento a escala internacional y consigue que en la propia ciudad exista una conciencia de la magnitud del valor histórico y religioso del cáliz que guarda en la capilla del mismo nombre ubicada en su catedral.