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María José Catalá demanda el soterramiento de las vías ferroviarias de Serreria

València dispondrá a principios del próximo año, 2027, del nuevo camino ciclo-peatonal que unirá el Tramo XVI del Jardín del Túria con el Puente de Astilleros, cuyas obras arrancaron hace ahora un mes.

La próxima semana se encargará la fabricación de la pasarela, que contará con un plazo de ejecución de 5 meses para su fabricación y otros dos meses para su colocación.

El nuevo camino ciclo-peatonal unirá el final del Paseo de l’Albereda con Natzaret y el PAI de Moreres; es decir, los dos márgenes del antiguo cauce, y permitirá enlazar con el futuro Parc de Desembocadura dando continuidad a todo el Jardín del Túria desde el Parque de Cabecera hasta el mar.

El proyecto supone una inversión de 1,8 M€, financiada entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana a través de una subvención de hasta un importe máximo de 1 M€, en el marco de la Capitalidad Verde Europea 2024. Según los plazos previstos, la actuación estará terminada el primer trimestre del año próximo, 2027.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha visitado las obras ha aprovechado para demandar el soterramiento de las vías del tren de Serreria.